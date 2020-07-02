2020-07-02T14:49:23+03:00
Общество

Главой Общественной палаты Воронежской области назначили Наталию Хван

Она сменит на этом посту жену «молочного короля» Нелю Пономареву
Артем ИЛЬИН
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Наталья Хван.Наталья Хван.Фото: business.govvrn.ru
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Определились с руководителем Общественной палаты Воронежской области нового созыва. Напомним, возглавлявшая эту организацию жена владельца компании «Молвест» Неля Пономарева получила пост в Москве. Теперь она – воронежский представитель в Общественной палате России. Совмещать два поста невозможно, поэтому пришлось искать преемника. Однако свое членство в воронежской Общественной палате госпожа Пономарева сохранила.

Наталья Хван – достаточно активная бизнес-леди. Помимо поста генерального директора компании «Чемпион», занимающейся поставкой спортивного оборудования, она является членом Гражданского собрания «Лидер и председателем оргкомитета Предпринимательского форума и премии имени Вильгельма Столля. При этом для руководителя она достаточно молода (42 года) и обладает эффектной внешностью, как и Неля Пономарева. Что немаловажно – красивой женщине охотнее идут навстречу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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