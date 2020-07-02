2020-07-02T14:09:10+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают принять участие в фотоконкурсе ко Дню семьи

Нужно поделиться семейными фотографиями
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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День семьи, любви и верности, который в России празднуют 8 июля, Никитинская библиотека предлагает отметить конкурсом фотоснимков «Моя семья – счастливые моменты».

Для участия в конкурсе необходимо отправить не более трех фотографий в формате jpeg в группу «ИСЦ Никитина» ВКонтакте, указав хэштэги #Моясемья, #фотоконкурсИСЦ. На снимках могут быть запечатлены яркие моменты семейных событий, совместный труд, обучение, творчество. Главное, чтобы фото было позитивным, интересным, чтобы сразу стало ясно – ваша семья дружная, весёлая, энергичная!

Фотография, которая больше всех наберёт лайков, принесёт победу автору.

Онлайн-конкурс проводится с 6 по 15 июля, итоги подведут 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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