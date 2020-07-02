В Воронеже будут судить серийного мошенника, выманившего у пенсионеров 176 тыс рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T13:56:57+03:00

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В Воронеже направили в дело 44–летнего мужчины, который обвиняется в мошенничестве в значительном размере. Рецидивист поставил на поток обман пенсионеров.

В мае 2019 года, феврале и апреле 2020 года он выманил деньги пожилых людей. Звонил пенсионерам на домашний телефон, пользуясь их преклонным возрастом и доверчивостью, рассказывал «сказку», что их близкие люди попали в ДТП, нужны деньги для возмещения вреда. Потом под видом знакомого их родственников прибывал домой к пенсионерам и забирал. Таким способом он обманул четверых пожилых людей - на общую сумму 176 тысяч рублей.

Аферисту грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU