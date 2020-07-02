2020-07-02T13:53:05+03:00
Общество

Прокуратура пытается вернуть элитные участки под Воронежем, которые раздарила местная администрация

Чиновники, нарушая закон, бесплатно отдавали самую ценную землю
Олег ИВАНОВ
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В 2018 году администрация Рамонского поселения бесплатно выдала четыре земельных участка по улице Чусова общей площадью 2400 кв.м. Частично эта земля находится в границах особо охраняемой природной территории - памятника природы областного значения «Участок реки Воронеж».

То есть администрация нарушила требования земельного, градостроительного, природоохранного законодательства. Теперь землю пытаются вернуть. Воронежская прокуратура подала иск в Рамонский районный суд. Пока же наложен запрет на строительные и иные работы на указанных участках, а также любые сделки.

К сожалению, это не первая подобная история: в 2018 году дачники даже устраивали митинг против застройки берега реки Воронеж в Рамонском районе. Позже выяснилось, что вблизи деревни Ивницы участок в пределах береговой полосы каким-то образом попал по застройку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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