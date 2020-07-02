«Мобилизация» сервисов «РВК-Воронеж»

2 Июль 2020 2020-07-02T13:35:31+03:00

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В обновленных опциях приложения появилась возможность передачи показаний приборов учета и оплаты услуг предприятия.

«Обмен данными через РВК.Услуги предполагает не только передачу показаний. Наш мобильный помощник сохраняет историю платежей и фиксирует выполненные операции. Удобнее станет и оплата задолженности, которая отображается в приложении и где её можно погасить. Мы надеемся, что воронежцы по достоинству оценят ещё один мобильный и удобный способ дистанционного взаимодействия с водоканалом», - отметила заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

В приложении предусмотрена и связь с контакт-центром или диспетчером предприятия. Потребители также смогут выбрать услуги, которые предлагает потребителям предприятие и партнеры компании. Заказать поверку и установку приборов учета, ремонт сетей и колодцев, откачку и вывоз стоков – можно в несколько кликов. Отметим, что перечень услуг будет расширяться с учетом запросов и пожеланий жителей Воронежа.

РВК.Услуги можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal». Кроме того, ссылки и иконки для скачивания приложения есть на сайте водоканала.