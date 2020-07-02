Житель Воронежской области угнал и разбил машину гостя-собутыльника, пока тот спал

2 Июль 2020 2020-07-02T13:15:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ольховатском районе задержали рецидивиста за угон автомобиля.

25 июня в гости к 41-летнему жителю поселка Большие базы приехал 28-летний приятель из Нижнедевицкого района. Мужчины выпили, гость уснул, а хозяин дома взял ключи от его автомобиля «Ниссан Альмера» и уехал. В Россошанском районе угонщик не справился с управлением и перевернулся в кювет. В полиции он рассказал, что направлялся к товарищу в Богучарский район.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU