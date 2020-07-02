Житель Воронежской области угнал и разбил машину гостя-собутыльника, пока тот спал
В Ольховатском районе задержали рецидивиста за угон автомобиля.
25 июня в гости к 41-летнему жителю поселка Большие базы приехал 28-летний приятель из Нижнедевицкого района. Мужчины выпили, гость уснул, а хозяин дома взял ключи от его автомобиля «Ниссан Альмера» и уехал. В Россошанском районе угонщик не справился с управлением и перевернулся в кювет. В полиции он рассказал, что направлялся к товарищу в Богучарский район.
За угон ему грозит до пяти лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU