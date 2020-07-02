2020-07-02T12:35:48+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа купила за 40 тыс путевку в санаторий на сайте-двойнике

А под предлогом защиты банковской карты аферисты за сутки выманили у жителей региона 1 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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За 1 июля аферисты обманули 15 жителей Воронежской области. Только под предлогом защиты банковской карты (хотя эта байка и не новая), мошенники выманили в общей сложности 1 млн рублей. Это не считая других способов дистанционного обмана беспечных граждан, например, через сайт бесплатных объявлений - при покупке-продаже товаров или аренде загородных домов. А еще две дамы пострадали при покупке билетов и путевок через сайты-двойники.

К примеру, 45-летнюю жительницу Воронежа 26 июня в интернете привлекли цены на путевки в санаторий. Она перевела 40 тысяч рублей по указанным на сайте реквизитам, однако на следующий день портал перестал работать. Потерпевшая нашла в сети телефон оздоровительного комплекса и позвонила туда. В санатории ее расстроили, уверив, что никаких денег им не поступало, путевка на ее фамилию не бронировалась.

Будьте бдительны при переводе денег по неизвестным реквизитам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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