Коэффициент распространения коронавируса приближается к норме второго этапа снятия ограничений

2 Июль 2020 2020-07-02T12:32:11+03:00

Количество специализированных коек сокращается за счёт обратного перепрофилирования под плановую госпитализацию

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2 июля оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области озвучил показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе.

Коэффициент распространения инфекции: 0,89 (при норме 0,8). Тестирование на 100 тысяч жителей: 201,1 (при норме 90).

Свободный коечный фонд для лечения Covid-19: 33,8% (при норме 50%) - он сокращается за счёт обратного перепрофилирования мест в больницах под плановую госпитализацию. Весь удар должен принять на себя специализированный медцентр на Ростовской, открытый 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU