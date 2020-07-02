Житель Воронежской области вырастил 260 кустов конопли

2 Июль 2020 2020-07-02T10:52:24+03:00

Мужчина тщательно ухаживал за своей плантацией

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В Лисках оперативники обнаружили плантацию конопли. На огороде 45-летний местный житель вырастил 260 кустов запрещенного растения.

Мужчина тщательно ухаживал за своей плантацией: поливал, пропалывал сорняки. Полицейские выдернули растения, экспертиза подтвердила, что они являются наркотикосодержащими.

Задержанный признался в полиции, что выращивал коноплю для личного употребления. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU