Житель Воронежской области вырастил 260 кустов конопли
Мужчина тщательно ухаживал за своей плантацией
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В Лисках оперативники обнаружили плантацию конопли. На огороде 45-летний местный житель вырастил 260 кустов запрещенного растения.
Мужчина тщательно ухаживал за своей плантацией: поливал, пропалывал сорняки. Полицейские выдернули растения, экспертиза подтвердила, что они являются наркотикосодержащими.
Задержанный признался в полиции, что выращивал коноплю для личного употребления. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU