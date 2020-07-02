2020-07-02T08:24:43+03:00
Звезды

Победителями воронежского конкурса «КиноБУМ-2020» стали 8 фильмов

Всего авторы представили 26 картин
Ярослав ИВАНОВ
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На конкурс «КиноБУМ-2020», посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, представили 21 документальный и 5 игровых фильмов, повествующих о знаменательных битвах и сражениях, боевых и трудовых подвигах уроженцев Воронежской области, о памятниках и мемориалах героям войны, деятельности поисковых отрядов.

В номинации «Лучший документальный фильм» лауреатом I степени стала картина Ивана Шевцова и Екатерины Улеватой «Герои улиц Богучара - Котов Я.М.». Второе место получил фильм «Моему деду посвящается...» Ольги Полуниной и Егора Комова из Верхнемамонского района. Лауреатом III степени стал фильм «Острогожцы - Герои Великой Отечественной войны» коллектива авторов Дома культуры Острогожского района.

В номинации «Лучший игровой фильм» лауреатом I степени стал фильм «Фотолюбитель» Антона Летникова. Второе место занял фильм «Письмо фронтовика», а третье – фильм «Битва за Воронеж» Евгения Галицких из Нововоронежа.

В номинации «Выбор зрителя» победитель определялся в открытом интернет-голосовании, в котором приняли участие 1859 человек. Первое место занял фильм «Память, застывшая в камне» Елены Лапыревой и Сергея Жукова из Борисоглебска, второе - короткометражный фильм «Герои улиц города Богучара — Котов Я.М.». Третье место получил фильм «Спасибо деду за Победу», работа авторского коллектива социально-культурного центра «Возрождение» из Бутурлиновки. района.

Лучшие фильмы издадут на диске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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