Предварительные итоги: 82,5% жителей Воронежской области проголосовали за поправки в Конституцию
Явка на избирательные участки составила 74,35%. Впрочем, пока обработаны только 22 процента протоколов
Данные обработанных протоколов показывает, что пока подавляющее большинство жителей Воронежской области поддерживают поправки в Конституцию.Фото: Кирилл Мишин
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Председатель Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев сообщил о предварительных итогах голосования за поправки в Конституцию в нашем регионе. После обработки 22 процентов протоколов стало известно, что 82,56% одобрили их, а 16,97% - нет. Явка на голосование составила 74,35%.
Все данные приведены по состоянию на 19.45. Окончательные цифры станут известны утром во вторник, 2 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU