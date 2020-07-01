2020-07-01T23:07:51+03:00
Общество

Предварительные итоги: 82,5% жителей Воронежской области проголосовали за поправки в Конституцию

Явка на избирательные участки составила 74,35%. Впрочем, пока обработаны только 22 процента протоколов
Юрий КОЗЛОВ
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Данные обработанных протоколов показывает, что пока подавляющее большинство жителей Воронежской области поддерживают поправки в Конституцию.Данные обработанных протоколов показывает, что пока подавляющее большинство жителей Воронежской области поддерживают поправки в Конституцию.Фото: Кирилл Мишин
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Председатель Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев сообщил о предварительных итогах голосования за поправки в Конституцию в нашем регионе. После обработки 22 процентов протоколов стало известно, что 82,56% одобрили их, а 16,97% - нет. Явка на голосование составила 74,35%.

Все данные приведены по состоянию на 19.45. Окончательные цифры станут известны утром во вторник, 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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