В Воронеже мошенники придумали новый способ «развода» водителей

1 Июль 2020 2020-07-01T18:57:10+03:00

Такое вот наглое требование разместили под дворником одной из машин. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Они оставляют под «дворниками» просьбы перечислить им 500 рублей, чтобы они не «стучали» о нарушениях ПДД в ГИБДД

Изменить размер текста: A A

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали необычный способ отъема денег у водителей. Пользователь Вера Мягкова опубликовала фото бумажки, оставленной под дворником. Там отпечатано требование наглого вымогателя. Он говорит, что сфотографировал нарушение правил, совершенное водителем. И требует 500 рублей. Иначе грозит отправить фото в ГИБДД, где якобы «вкатят» штраф уже в 3000 «целковых».

Напомним, полицейские едва ли не каждый день предупреждают, что не нужно доверять ни просьбам незнакомцев, связанных с деньгами, и уж тем более не «вестись» на шантаж.

ИСТОЧНИК KP.RU