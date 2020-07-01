2020-07-01T18:57:10+03:00
Общество

В Воронеже мошенники придумали новый способ «развода» водителей

Они оставляют под «дворниками» просьбы перечислить им 500 рублей, чтобы они не «стучали» о нарушениях ПДД в ГИБДД
Юрий КОЗЛОВ
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Такое вот наглое требование разместили под дворником одной из машин.Такое вот наглое требование разместили под дворником одной из машин.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали необычный способ отъема денег у водителей. Пользователь Вера Мягкова опубликовала фото бумажки, оставленной под дворником. Там отпечатано требование наглого вымогателя. Он говорит, что сфотографировал нарушение правил, совершенное водителем. И требует 500 рублей. Иначе грозит отправить фото в ГИБДД, где якобы «вкатят» штраф уже в 3000 «целковых».

Напомним, полицейские едва ли не каждый день предупреждают, что не нужно доверять ни просьбам незнакомцев, связанных с деньгами, и уж тем более не «вестись» на шантаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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