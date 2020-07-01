2020-07-01T17:53:49+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина, отомстивший соседу поджогом его квартиры, отсидит два года

Его «достало» курение пенсионера
Юрий КОЗЛОВ
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30 июня Центральный районный суд вынес приговор 30-летнему мужчине. Он отомстил соседу за то, что пенсионер, инвалид третьей группы не реагировал на его замечание о курении на лестничной площадке.

В одну из августовских ночей 2018 года мужчина подкрался к квартире инвалида и поджег дверь. Случилось это в самом центре Воронежа – в одном из многоэтажных домов на проспекте Революции. Пламя повредило дверь, проникло в квартиру, там огонь добрался до некоторых вещей. К счастью, пенсионер не погиб, пожар быстро потушили. Эксперты оценили ущерб, нанесенный инвалиду, в 440 тысяч рублей.

Суд признал мстительного соседа виновным по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба». Мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения. Кроме того, он обязан возместить причиненный ущерб – те самые 440 тысяч. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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