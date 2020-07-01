2020-07-01T17:03:37+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина-байкер протаранила «Киа»: ранены пятеро, в том числе ребенок

В самом тяжелом состоянии находится мотоциклистка [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Женщина, ехавшая на мотоцикле, попала в реанимацию.Женщина, ехавшая на мотоцикле, попала в реанимацию.Фото: кадр с видео
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Во вторник, 30 июня, в 16.35 жуткая авария случилась в воронежском микрорайоне Репное недалеко от дома № 12 на улице Пятилетка.

- По предварительным данным, 38-летняя женщина, управлявшая мотоциклом «Ямаха», выехала на встречную полосу и там врезалась в автомобиль «Киа». Женщина получила тяжелые травмы, она находится в реанимации. Также ранены 36-летняя автоледи, рулившая «Киа», и три ее пассажира: 11-летняя девочка, 38-летний мужчина и 63-летняя женщина. Их также отвезли в больницу. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Последствия ДТП с женщиной-байкером в Репном 30 июня.Вот то место N 51.701444 E 39.323985. Построить маршрут в Яндекс.Навигаторе: https://30488.redirect.appmetrica.yandex.com/show_point_on_map?appmetrica_tracking_id=745803332332869252&lang=ru&lat=51.701444&lon=39.323985

ИСТОЧНИК KP.RU

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