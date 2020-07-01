В Воронеже уже в июле появятся первые приподнятые «зебры»

1 Июль 2020 2020-07-01T15:29:42+03:00

Гаишники надеются, что они позволят уменьшить число ДТП с погибшими и ранеными

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С июля на дорогах Воронежа начнут появляться первые приподнятые пешеходные переходы. Они будут, по сути, представлять собой «лежачих полицейских» с нарисованной «зеброй». Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, начальник УГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов.

Руководитель воронежских гаишников надеется, что появление нового вида переходов поможет снизить аварийность, так как водителям поневоле придется сбавлять скорость перед ними. С начала годы инспекторы ГИБДД зарегистрировали около 1200 аварий, в которых погибли 167 человек. Причем многие ДТП были вызваны именно превышением скорости.

В первую очередь необычные «зебры» будут монтировать возле образовательных и других общественно значимых учреждений. Добавится работы дорожным службам. Рядом с новыми «зебрами», помимо знака «Пешеходный переход», должны устанавливать еще один – «Искусственная неровность».

ИСТОЧНИК KP.RU