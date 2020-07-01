В центре Воронежа рухнула на улицу часть балкона дома

1 Июль 2020 2020-07-01T13:07:12+03:00

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1 июля около полуночи ЧП случилось на улице Феоктистова в Центральном районе Воронежа. С балкона четвертого этажа дома № 4 упала опора бетонной балки. Одна часть ее рухнула на улицу. Другая угодила на балкон третьего этажа. Жильцы квартиры, на глазах которой к ним прилетел такой вот «подарочек», вызвали МЧС и позвонили в управляющую компанию. А те люди, часть балкона которых упала, даже не услышали грохот. Их «обрадовали» соседи.

Сейчас сотрудники УК демонтируют балкон. Половину уже разобрали.

- Участок падения конструкции огородили сигнальными лентами, - рассказал Эдуард Баркин, директора «РЭК Центральный» . - Заказали вышку и с раннего утра приступили к работам по демонтажу балконной плиты. Она будет полностью удалена, так как представляет угрозу жизни людей. Мы выдали предписание жильцам квартиры, где случилось ЧП, о невыходе на балкон и недопустимости его использования.

Балкон сотрудники УК решили демонтировать полностью.Фото: предоставлено пресс-центром ЖКХ.

В 2008 году в этой многоэтажке на бумаге проходил капремонт фасада. Однако нынешнее состояние дома говорит о том, что, вероятнее всего, рабочие не стала проверять и усиливать опорные конструкции балконов. Они просто провели косметический ремонт.

Специалисты Фонда капитального ремонта ремонтируют фасады двух соседних зданий № 2 и 6 по ул. Феоктистова. По какой причине дом № 4 не вошел в план капремонта фасада, не понятно. Все три этих пятиэтажки находятся практически в одинаковом состоянии да и построены они в один и тот же год – 1955-й. Одни и те же там и принципы устройства балконов: две выступающие бетонные балки, которые служат опорой для плиты из того же материала.

Напомним, 7 мая в Советском районе в доме № 169 на улице 9 Января рухнул балкон, на который в это время вышла 49-летняя женщина. Она получила перелом тазовой кости и попала в больницу. Проверка прокуратуры показала, что коммунальщики вовремя не провели ремонт, что и привело к ЧП. Сотрудники Следственного комитета выясняют, нет ли в действиях работников УК состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU