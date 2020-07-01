В Воронеже из-за обычного дождя случился потоп на дорогах

1 Июль 2020 2020-07-01T11:46:45+03:00

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Зарядивший с утра 1 июля дождь в Воронеже затопил дороги на нескольких улицах. Трудно было проехать даже в центре города – проблемы возникали при преодолении водных преград на улице Куколкина. А на Набережной Массалитинова у водителей глохли машины.

Утренняя дорога на улице Куколкина.Фото: "Мой и твой Воронеж".

На одной из улиц даже сняли ироничное видео. Перевозимая лодка на фоне затопленной полосы, по которой скорее плывут машины, породила ироничный комментарий: «Наш транспорт на сегодня – каноэ».

Городские власти неоднократно давали комментарий после таких ливней, что все в порядке вещей, за два часа вода уйдет. К счастью, дождь кончился, и, вероятно, сейчас уже дороги потихоньку приходят в порядок. Вот только не оставляет мысль: а если что-то подобное тому, что в Санкт-Петербурге недавно произошло, в Воронеже случится? Не превратимся ли мы в Венецию? Пока организация, в ведении которой находится ливневая канализация, со своими задачами явно не справляется.

Потоп на улицах Воронежа из-за небольшого дождя 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU