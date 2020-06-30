1 и 2 июля воронежцев просят не парковать машины на восьми улицах города

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:14:37+03:00

В центре города и в Левобережном районе продолжится ремонт дорог

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В среду и четверг на восьми улицах Воронежа продолжатся работы по капитальному ремонту дорог. Большинство адресов расположены в центре города. Две улицы – в Левобережном районе. Пользуясь дополнительным выходным, рабочие планируют трудиться не только ночью, но и днем. Водителей просят не оставлять свои машины на улицах, где планируется ремонт. Вот их список:

- улица 40 лет Октября: днём 2 июля - подготовительные работы под устройство съездов;

- улица Большая Манежная: ночью 1 и 2 июля - фрезерование покрытия;

- улица Войкова: днём 2 июля - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём 2 июля - подготовительные работы под устройство съездов;

- улица Ленинградская: ночью 1 и 2 июля - установка бортового камня;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): ночью 1 и 2 июля - подготовительные работы под нанесение горизонтальной дорожной разметки; нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- проспект Революции: ночью 1 июля - устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона; днём 1 июля - поднятие горловин колодцев, демонтаж старого бортового камня, установка нового бортового камня; ночью 2 июля - устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона;

- улица Ростовская: ночью 1 и 2 июля - устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона.

ИСТОЧНИК KP.RU