2020-06-30T18:46:20+03:00
Общество

Воронежские ветераны голосуют по изменениям Конституции на дому

Члены избиркома принимают заявки от людей, находящихся на самоизоляции
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В условиях эпидемии коронавируса члены избирательной комиссии приходят с урнами для голосования по изменениям Конституции на дом к пенсионерам, инвалидам и людям, находящимся на самоизоляции, по их приглашению.

30 июня на дому проголосовал и защитник Воронежа, полковник в отставке Немцев Петр Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны.

В районе работают и выездные пункты для голосования, они располагаются во дворах многоэтажек ежедневно с 25 июня до 1 июля.

- Этот новый вид голосования применяется впервые. Он продиктован, прежде всего, заботой о здоровье горожан в режиме повышенной готовности. На выездных избирательных участках соблюдаются все необходимые меры санитарного контроля, все участники процесса голосования и наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят контроль температуры тела, - рассказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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