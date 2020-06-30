Воронежские ветераны голосуют по изменениям Конституции на дому
В условиях эпидемии коронавируса члены избирательной комиссии приходят с урнами для голосования по изменениям Конституции на дом к пенсионерам, инвалидам и людям, находящимся на самоизоляции, по их приглашению.
30 июня на дому проголосовал и защитник Воронежа, полковник в отставке Немцев Петр Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны.
В районе работают и выездные пункты для голосования, они располагаются во дворах многоэтажек ежедневно с 25 июня до 1 июля.
- Этот новый вид голосования применяется впервые. Он продиктован, прежде всего, заботой о здоровье горожан в режиме повышенной готовности. На выездных избирательных участках соблюдаются все необходимые меры санитарного контроля, все участники процесса голосования и наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят контроль температуры тела, - рассказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.
ИСТОЧНИК KP.RU