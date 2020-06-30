Воронежские леса будут патрулировать на новых «Нивах»

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:15:00+03:00

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15 новых вездеходных автомобилей «Нива» поступили в лесничества Воронежской области для патрулирования. С их помощью инспекторы смогут оперативно отслеживать пожарную обстановку в лесных массивах.

- Новые машины, оснащенные системой ГЛОНАС, отправились в Богучарское, Аннинское, Бутурлиновское, Кантемировское, Савальское и другие лесничества области, - рассказали в управлении лесхоза региона.

Еще 10 машин прибудут в ближайшее время. Вопрос обновления техники для лесхозов очень актуален. Из 113-ти машин, несущих патрульную службу, две трети имеют 100-процентный износ. В прошлом году в лесничества купили 8 машин, а до конца 2020 года паре пополнится 25-ю новыми «Нивами».

ИСТОЧНИК KP.RU