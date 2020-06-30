В Воронеже внепланово отключили горячую воду на четырех улицах
В воронежском подразделении ПАО «Квадра» сообщили о внеплановом отключении горячей воды в Советском районе. На него пришлось пойти, чтобы не мешать замене запорной арматуры в тепловой камере на улице Южно-Моравская.
В связи с этими работами лишились горячей воды следующие дома:
ул. Комарова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 8, 8а, 8б;
проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 40;
ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15б;
ул. Олеко Дундича, 23, 25.
Горячей воды по этим адресам не будет до 21.00.
Напомним, что 29 июня городские власти и ПАО «Квадра» опубликовали график планового отключения воды в июле.
ИСТОЧНИК KP.RU