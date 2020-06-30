В Воронеже внепланово отключили горячую воду на четырех улицах

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:40:50+03:00

28 домов Советского района лишились горячей воды до 21.00. Фото: из архива «КП»

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В воронежском подразделении ПАО «Квадра» сообщили о внеплановом отключении горячей воды в Советском районе. На него пришлось пойти, чтобы не мешать замене запорной арматуры в тепловой камере на улице Южно-Моравская.

В связи с этими работами лишились горячей воды следующие дома:

ул. Комарова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 8, 8а, 8б;

проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 40;

ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15б;

ул. Олеко Дундича, 23, 25.

Горячей воды по этим адресам не будет до 21.00.

Напомним, что 29 июня городские власти и ПАО «Квадра» опубликовали график планового отключения воды в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU