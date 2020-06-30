2020-06-30T15:38:13+03:00
Происшествия

Вынесли приговор мужчине, организовавшему кражу машины у депутата Воронежской областной Думы

Александра Рыбенко примерно в то же время ограбили, слугу народа и членов его семьи при этом сильно избили
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Рыбенко.Александр Рыбенко.Фото: с сайта Воронежской областной Думы.
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Лискинский районный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга. Мужчину признали организатором угона машины у депутата Воронежской областной Думы Александра Рыбенко.

По данным следствия, в октябре 2018 года житель Северной столицы нанял человека и поручил ему вскрыть автомобиль депутата и отключить противоугонные системы. В то же время суд посчитал, что он не причастен к наделавшему много шуму нападению на Рыбенко и его семью в ночь на 12 октября 2018 года. Напомним, бандиты, у одного из которых был пистолет, связали и пытали депутата и его домочадцев. В результате они унесли из дома 500 тысяч рублей, ювелирные изделия и оружие еще на 3,5 миллиона.

В итоге организатора угона осудили на три года колонии общего режима. Также в суде сообщили, что семерых из восьми участников резонансного ограбления задержали, один пока находится в розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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