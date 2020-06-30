На проект реставрации Дома Шуклина в Воронеже выделяют до 4,5 млн рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже ищут подрядчика на разработку проекта ремонта и реконструкции Дома купца Шуклина. Здание на ул. Карла Маркса, 70 является объектом культурного наследия регионального значения, стоит на охране с 1987 года. Это красивый бордовый дом рядом с «Пролетарием», его построили в 1902-1903 годах, сейчас там располагается департамент финансов Воронежской области.

В здании планируют отремонтировать фасады с входными группами, навес над главным входом, кровлю. Начальная цена контракта 4,5 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки можно подать до 21 июля. Победителя торгов определят после 29 июля.

Напомним, в 2017 году со входной группы исчез ажурный чугунный навес, тогда власти объясняли, что козырек был аварийным и его убрали, чтобы отвезти на реконструкцию. С тех пор он так и не появился.

ИСТОЧНИК KP.RU