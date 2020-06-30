Воронежские рестораторы начали повально раздеваться догола, требуя открытия заведений

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:51:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежские рестораторы начали раздеваться догола целыми коллективами, призывая открыть заведения. Предприниматели сетуют, что из-за трехмесячного закрытия точек общепита скоро пойдут по миру. "Нам нечего есть!" - пишут на картонках работники ресторанной сферы.

Первым в Воронеже одиночный голый флешмоб устроил владелец несольких кафе и ресторанов Михаил Меркулов. Теперь к нему стали присоединяться остальные под хэштегом #откройтерестораныворонежа.

Напомним, на этой неделе в Воронеже могут разрешить работу летних веранд. Сроки получения разрешения на простые форматы организации общепита на открытом воздухе сократили - с нескольких недель до семи дней.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU