2020-06-30T14:51:40+03:00
Общество

Воронежские рестораторы начали повально раздеваться догола, требуя открытия заведений

Ограничительные меры из-за коронавируса подорвали финансовое положение предпринимателей
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские рестораторы начали раздеваться догола целыми коллективами, призывая открыть заведения. Предприниматели сетуют, что из-за трехмесячного закрытия точек общепита скоро пойдут по миру. "Нам нечего есть!" - пишут на картонках работники ресторанной сферы.

Первым в Воронеже одиночный голый флешмоб устроил владелец несольких кафе и ресторанов Михаил Меркулов. Теперь к нему стали присоединяться остальные под хэштегом #откройтерестораныворонежа.

Напомним, на этой неделе в Воронеже могут разрешить работу летних веранд. Сроки получения разрешения на простые форматы организации общепита на открытом воздухе сократили - с нескольких недель до семи дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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