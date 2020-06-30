2020-06-30T14:03:45+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули воронежцев на 800 тыс рублей

Все аферы провернули дистанционно
Ярослав ИВАНОВ
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За 29 июня жертвами аферистов стали 13 жителей Воронежской области. Мошенники действовали дистанционно, воронежцы в общей сложности потеряли более 800 000 рублей.

65-летний житель Северного района лишился почти 400 тыс рублей. Ему на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что его счет подвергся хакерской атаке. Чтобы его обезопасить, необходимо оставить данные своей банковской карты и совершить несколько операций. Пенсионер произвел все команды через мобильное приложение. И с его счета улетучились 398 000 рублей.

Будьте бдительны! Никому не сообщайте данные вашей карты, включая код на обороте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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