2020-06-30T14:21:32+03:00
Общество

Жителя Воронежской области отправили под арест за отказ снять тонировку с машины

В ГИБДД начали применять новую практику наказания злостных нарушителей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Тонировка сильно снижает видимость в темное время сутокТонировка сильно снижает видимость в темное время сутокФото: из архива «КП»
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В Семилукском районе инспекторы ГИБДД остановили злостного нарушителя – водителя, который отказался выполнить требование снять тонировку, и отправили на сутки под административный арест.

- Сейчас мы начали практиковать новый способ воздействия на таких водителей, - рассказал начальник УГИБДД ГУ МВД в Воронежской области Евгений Шаталов на пресс-конференции в Воронежском доме журналистов. – На первый раз им выдается письменное требование снять тонировку. Если после этого водитель снова попадается на этом нарушении, то вместе со штрафом за тонировку ему могут назначить арест до 15 суток за невыполнение требования.

По данным ГИБДД, с начала года на дорогах региона зарегистрировали около 600 нарушений, связанных с тонировкой.

- Тонировка сильно снижает видимость в ночное время и влияет на аварийность, - пояснил Шаталов. – Поэтому данному нарушению мы будем уделять особое внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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