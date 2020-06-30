2020-06-30T13:41:25+03:00
Общество

Начальник воронежского УГИБДД: «Водителей машин с закрытыми номерами пока никак не можем наказать»

Евгений Шаталов лишь выразил надежду, что рано или поздно они все равно попадутся
Артем ИЛЬИН
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Начальник управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов ответил на вопрос о том, есть ли управа на водителей, закрывающих свои номера и творящих после этого, что им заблагорассудится. Такая ситуация, к примеру, часто возникает, когда шоферы паркуются с нарушением всех возможных правил.

Ничего успокаивающего законопослушных участников дорожного движения Евгений Шаталов не сказал:

- К сожалению, нет никаких законодательных норм, позволяющих наказать таких водителей. Впрочем, уверен, что рано или поздно они попадутся на нарушениях – не все же время они будут закрывать номера.

Логика, честно говоря, хромает. Зачем бы водителям открывать номера, когда они осознанно нарушают правила? Впрочем, тут вопрос скорее к законодателям – нужно как можно быстрее устранить этот пробел, порождающий вседозволенность для бессовестных владельцев машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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