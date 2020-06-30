Начальник воронежского УГИБДД: «Водителей машин с закрытыми номерами пока никак не можем наказать»
Начальник управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов ответил на вопрос о том, есть ли управа на водителей, закрывающих свои номера и творящих после этого, что им заблагорассудится. Такая ситуация, к примеру, часто возникает, когда шоферы паркуются с нарушением всех возможных правил.
Ничего успокаивающего законопослушных участников дорожного движения Евгений Шаталов не сказал:
- К сожалению, нет никаких законодательных норм, позволяющих наказать таких водителей. Впрочем, уверен, что рано или поздно они попадутся на нарушениях – не все же время они будут закрывать номера.
Логика, честно говоря, хромает. Зачем бы водителям открывать номера, когда они осознанно нарушают правила? Впрочем, тут вопрос скорее к законодателям – нужно как можно быстрее устранить этот пробел, порождающий вседозволенность для бессовестных владельцев машин.
ИСТОЧНИК KP.RU