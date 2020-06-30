Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:29:54+03:00

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Платформа PayControl была разработана резидентом IT-кластера Фонда «Сколково» российской компанией SafeTech.

Внедрение данного решения в интернет- и мобильный банк для юридических лиц обеспечило клиентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» возможность легко и безопасно совершать финансовые операции на своем смартфоне:

Основное преимущество PayControl, по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей (в частности, одноразовым паролем в SMS или Push-уведомлении), заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Он привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и Push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» УРАЛСИБ | Интернет-банк - 8 (800)-700-77-16. На правах рекламы.