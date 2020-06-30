2020-06-30T12:29:54+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса

Банк УРАЛСИБ повысил безопасность интернет-банка и мобильного банка для юридических лиц, предоставив пользователям сервисов дистанционного банковского обслуживания возможность мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Платформа PayControl была разработана резидентом IT-кластера Фонда «Сколково» российской компанией SafeTech.

Внедрение данного решения в интернет- и мобильный банк для юридических лиц обеспечило клиентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» возможность легко и безопасно совершать финансовые операции на своем смартфоне:

Основное преимущество PayControl, по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей (в частности, одноразовым паролем в SMS или Push-уведомлении), заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Он привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и Push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» УРАЛСИБ | Интернет-банк - 8 (800)-700-77-16. На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник воронежского УГИБДД: «Водителей машин с закрытыми номерами пока никак не можем наказать»
Поймали воронежца, который на улице отобрал цепочку у прохожей
В Воронеже на проспект Революции больше не пустят никаких машин, не связанных с ремонтом
Воронежцам показали обход Лосева на М4 с высоты птичьего полета
В Воронеже опрокинулась маршрутка, два пассажира попали в больницу
В Воронеже фура сбила недавно поставленный указатель «Песчаный лог»
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
Кинотеатр подбодрил воронежцев новым посланием
Воронежская телебашня засияет цветами триколора в честь голосования
Стало известно, когда в Воронежской области начнется новый учебный год
На трассе в Воронежской области задержали курьеров с 3 килограммами синтетических наркотиков
В домах-интернатах Воронежской области проголосовали по поправкам в Конституцию
За сутки в Воронежской области от коронавируса умерли 3 человека и вылечились 52
В Воронеже строителя убило током
В воронежский «Буран» перешел нападающий с опытом игры в КХЛ