2020-06-30T11:07:14+03:00
Общество

В домах-интернатах Воронежской области проголосовали по поправкам в Конституцию

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30 июня - последний день предварительного голосования по поправкам в Конституцию. Чтобы разделить потоки людей и обеспечить безопасность их здоровья, была предоставлена возможность ответить «да» или «нет» изменениям в главный национальный документ в течение шести дней.

1 июля – «главный» день голосования. Все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Перерывы - только для дезинфекции помещений. Так что вы можете сделать свой выбор и в этот день, если еще не выразили свое мнение во время предварительного голосования, тем более, что специально для этого его сделали выходным.

Права есть у всех

Предварительное голосование было важно, чтобы все, кто хочет реализовать свое гражданское право, могли это сделать, но в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, не создавали очередей и скоплений людей . Специально для этого заранее организовали голосование, в том числе вне помещения и на придомовых территориях. При этом комиссия и наблюдатели гарантировали прозрачность процедур. Также были предусмотрены и другие варианты, чтобы максимально безопасно можно было отдать свой голос.

В Воронежской области одними из первых сделали выбор сотрудники и проживающие домов-интернатов. Голосование проходило с соблюдением максимальных мер санитарной и эпидемиологической безопасности.

Дело в том, что с 20 апреля стационарные организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием перешли на особый режим работы - изоляцию. Чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией, пришлось ввести ряд ограничений. Однако проведение голосования по поправкам в Конституцию в режиме изоляции стало возможным благодаря сервису «мобильный избиратель», который позволяет выразить свое мнение вне зависимости от места регистрации, на любом другом участке.

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