В Воронеже строителя убило током

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:11:04+03:00

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Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела рабочего на стройплощадке на улице Слободской в микрорайоне Тенистый. Трагедия произошла 28 июня. По предварительным данным, 24-летний мужчина погиб от удара током. Очевидцы сообщают, что кран задел провода.

- Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU