В воронежский «Буран» перешел нападающий с опытом игры в КХЛ

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:51:40+03:00

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«Буран» подписал контракт на один сезон с воспитанником челябинской школы хоккея 33-летним нападающим Анатолием Раенко.

Раенко выступал за клубы: «Трактор-2» и «Трактор» (Челябинск) – причем два сезона играл в КХЛ, а также за «Зауралье» (Курган), «Мечел» (Челябинск), «Кристалл-Югра» (Белоярский), «Арлан» Кокшетау (чемпионат Казахстана), «Сокол» (Красноярск), «Лада» (Тольятти), «Сарыарка» (Караганда), «Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск), «Южный Урал» (Орск) , «Молот-Прикамье» (Пермь). Был у Анатолия и опыт игры за рубежом – за команду «Нове-Замки» (чемпионат Словакии, 2017/2018).

В последние три года Раенко вроде бы окончательно обосновался в ангарском «Ермаке». В сезоне 2019/2020 он выходил на площадку в 51 матче и набрал 39 очков по системе «гол+пас» (19+20). Но и эту команду покинул ради «Бурана». Надеемся, что в Воронеже он задержится и будет радовать болельщиков такой же приличной результативностью, как и в прошлом сезоне. А лучше пусть забивает и отдает «под гол» больше!

ИСТОЧНИК KP.RU