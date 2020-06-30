Более 39% жителей Воронежской области уже проголосовали по поправкам в Конституцию

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:48:04+03:00

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Председатель Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев 29 июня подвел итоги первых четырех дней голосования по изменениям в Конституцию. Явка по региону за это время составила 39,87%, а непосредственно по Воронежу - 23,13%.

Если говорить более осязаемо, то уже свыше 736 тысяч наших земляков, друзей, коллег, родственников сделали свой выбор. Согласны ли вы или не согласны с теми изменениями, что предлагают внести в главный национальный документ, у вас еще есть время повлиять на результат, голосование продлится до 1 июля, включительно, все избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера.

Важен даже 1%

Почти 60% из тех, кто сделал свой выбор, проголосовали по-старинке в специальных помещениях. Однако около 17% решили воспользоваться удобной возможностью и отметились на участках на придомовых территориях. Еще 22% поставили отметку в бюллетене у себя дома.

Вы тоже заметили, что остался еще 1%? Это те, кто живет в труднодоступных поселениях. Комиссия вместе с наблюдателями выезжала сама к этим воронежцам. Это доказывает, что важен каждый процент и каждый голос, когда речь идет о национальном вопросе.

Если у вас до сих пор остаются вопросы о том, как и где сделать свой выбор, вы можете позвонить в Избирательную комиссию Воронежской области по номеру +7(473) 277-55-41. Найти адреса и телефоны территориальных комиссий можно на официальном сайте (http://voronezh.izbirkom.ru/tik15/).

В информационный центр и на телефон «горячей линии» избиркома пришло уже пару сотен обращений. Спрашивают в основном об адресах ТИКов, графике и порядке работы.

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