Житель Воронежской области вырастил на огороде 24 куста конопли

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:40:37+03:00

Мужчина их поливал и пропалывал

Изменить размер текста: A A

В Бобровском районе нашли целый огород конопли. 45-летний житель села Сухая Березовка вырастил на огороде 24 куста. Хозяин ухаживал за растениями, регулярно поливал их, пропалывал сорняки.

Полицейские выкосили кусты, экспертиза подтвердила, что растения являются наркотикосодержащими.

Задержанный признался в полиции, что выращивал коноплю для личного употребления. Ему грозит срок за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU