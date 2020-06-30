2020-06-30T10:40:37+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области вырастил на огороде 24 куста конопли

Мужчина их поливал и пропалывал
Ярослав ИВАНОВ
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В Бобровском районе нашли целый огород конопли. 45-летний житель села Сухая Березовка вырастил на огороде 24 куста. Хозяин ухаживал за растениями, регулярно поливал их, пропалывал сорняки.

Полицейские выкосили кусты, экспертиза подтвердила, что растения являются наркотикосодержащими.

Задержанный признался в полиции, что выращивал коноплю для личного употребления. Ему грозит срок за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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