Житель Воронежской области вырастил на огороде 24 куста конопли
В Бобровском районе нашли целый огород конопли. 45-летний житель села Сухая Березовка вырастил на огороде 24 куста. Хозяин ухаживал за растениями, регулярно поливал их, пропалывал сорняки.
Полицейские выкосили кусты, экспертиза подтвердила, что растения являются наркотикосодержащими.
Задержанный признался в полиции, что выращивал коноплю для личного употребления. Ему грозит срок за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU