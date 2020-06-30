Воронежская филармония уходит на каникулы под О sole mio

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:28:57+03:00

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Воронежская филармония закрывает сезон. Напомним, во время пандемии учреждение сумело перестроиться и перейти на дистанционное общение со зрителями.

С марта 2020 года в интернет-эфир вышло более 70 роликов. В их числе записи концертов Воронежского академического симфонического оркестра с такими звездами классической музыки, как Барри Дуглас, Андрей Коробейников, Александр Рамм, Павел Милюков и другие. Это отдельные номера и гала-концерты, а также специальные программы, посвященные 75-летию Победы, Дню славянской письменности и культуры, Дню России, Дню рождения Воронежской области, Дню защиты детей, Дню балалайки, Дню молодежи и другим праздникам - с участием Губернаторского эстрадно-духового оркестра, Биг-бенда Воронежской филармонии, Мужского хора ART'o'dox, ансамблей «Воронежские девчата», «Балалайка», «Воронежские солисты», артистов музыкально-литературного лектория Елены Старковой, Михаила Князева, Софьи Ермоловой, Яны Сафроновой, Виктории Черниковой, Артура Гурьева, Натальи Пастуховой, Владимира Головина и многих других.

Помимо трансляций «Филармония дома» совместно с Воронежским государственным университетом осуществила спецпроект «Музыка лечит»: серию интервью с дирижером Игорем Вербицким, музыкантами Андреем Коробейниковым, Александром Масловым, Петром Лаулом. В период изоляции вышло пять выпусков, проект продолжится в новом сезоне.

Также останется в плейлисте рубрика «История в лицах», посвященная памятным датам истории и культуры. Сейчас в ее фонде шесть выпусков к 95-летию Воронежского академического симфонического оркестра с рассказом Бронислава Табачникова, эссе о Пушкине, Ахматовой, Дунаевском.

Как правило, концертный сезон в филармонии завершался в конце июня. Решили не нарушать традицию, и с 1 июля филармония уйдёт на каникулы.

А завершит его 30 июня Биг-бенда филармонии - музыканты сыграют O sole mio Э. ди Капуа в аранжировке Сергея Борисова, солист Артем Жаров.

Начало в 11.00 в аккаунте филармонии о ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU