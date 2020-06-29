Директора воронежской УК, не ремонтировавшей дымоходы, оштрафовали
По постановлению воронежской прокуратуры директор УК Ленинского района оштрафовали на 55 тысяч рублей (по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).
Дело в том, что управляющая компания не ремонтировала разрушенные оголовки дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов) в домах №№ 36, 77, 79 по улице Острогожской, № 35 по улице Матросова, № 23 по улице Красноармейской, №№ 24, 32 по улице Донбасской и в некоторых других.
- При обследовании домов установлено, что оголовки разрушены и требуют ремонта, их состояние угрожает жизни и здоровью граждан, - отметили в прокуратуре.
Информация о нарушениях направлена в жилинспекцию Воронежской области для принятия мер к УК. Хотя компания уже приступила к ремонтным работам.
ИСТОЧНИК KP.RU