Директора воронежской УК, не ремонтировавшей дымоходы, оштрафовали

29 Июнь 2020 2020-06-29T23:14:55+03:00

Часть отвалившегося дымохода могла упасть на кого-нибудь их жителей Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

К тому же ремонт все равно придется провести

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По постановлению воронежской прокуратуры директор УК Ленинского района оштрафовали на 55 тысяч рублей (по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Дело в том, что управляющая компания не ремонтировала разрушенные оголовки дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов) в домах №№ 36, 77, 79 по улице Острогожской, № 35 по улице Матросова, № 23 по улице Красноармейской, №№ 24, 32 по улице Донбасской и в некоторых других.

- При обследовании домов установлено, что оголовки разрушены и требуют ремонта, их состояние угрожает жизни и здоровью граждан, - отметили в прокуратуре.

Информация о нарушениях направлена в жилинспекцию Воронежской области для принятия мер к УК. Хотя компания уже приступила к ремонтным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU