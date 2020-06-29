В Воронежской области 87-летней пенсионерке приходится судиться за звание ветерана Великой Отечественной войны

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:45:09+03:00

До этого ей в нем отказывали

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87-летняя жительница Бутурлиновского района с ноября 1944 года по январь 1950-го работала в колхозе имени Калинина в Павловском районе Воронежской области. Однако документы, подтверждающие ее трудоустройство, не сохранились.

Факт работы женщины в те годы подтверждается материалами пенсионного дела. Пенсионерка обратилась в управление социальной защиты населения Бутурлиновского района с заявлением о присвоении ей звания ветерана Великой Отечественной войны - труженик тыла. Однако в этом ей было отказано.

-Поскольку женщина не имела возможности получить надлежащие документы, подтверждающие факт ее работы в период Великой Отечественной войны, и самостоятельно подготовить исковое заявление в связи с преклонным возрастом, прокуратура выступила в защиту ее прав, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Прокурор района направил в суд иск, чтобы пенсионерка получила звания ветеран Великой Отечественной войны, и, как следствие, соответствующие льготы и выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU