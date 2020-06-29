Стало известно, какие дороги будут ремонтировать в ближайшее время в Воронеже
С 29 на 30 июня в Воронеже в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется провести очередной этап ремонта:
- улица 40 лет Октября: днём - устройство съездов;
- улица Большая Манежная: днём - подготовительные работы;
- улица Войкова: днём - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;
- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём - устройство съездов;
- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;
- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): ночью - нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- проспект Революции: ночью - устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона; днём - поднятие горловин колодцев, демонтаж старого бортового камня, установка нового бортового камня;
- улица Ростовская: ночью и днем - устройство съездов.
Правда, планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU