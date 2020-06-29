2020-06-29T20:58:29+03:00
Общество

Стало известно, какие дороги будут ремонтировать в ближайшее время в Воронеже

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий
Олег ИВАНОВ
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С 29 на 30 июня в Воронеже в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется провести очередной этап ремонта:

- улица 40 лет Октября: днём - устройство съездов;

- улица Большая Манежная: днём - подготовительные работы;

- улица Войкова: днём - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём - устройство съездов;

- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): ночью - нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- проспект Революции: ночью - устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона; днём - поднятие горловин колодцев, демонтаж старого бортового камня, установка нового бортового камня;

- улица Ростовская: ночью и днем - устройство съездов.

Правда, планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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