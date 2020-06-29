2020-06-29T20:46:39+03:00
Общество

В Воронеже патологоанатомы остались без выплат за работу с пациентами с коронавирусом

Прокуратура разбирается, почему не были начислены выплаты стимулирующего характера
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Десять медиков не были включены в соответствующий перечень должностейДесять медиков не были включены в соответствующий перечень должностейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

10 медработников хотя и работали в апреле и мае с зараженным COVID-19 пациентами, но в итоге остались без гарантированных государством выплат. Об это 29 июня сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Речь идет о врачах патологоанатомического отделения и отделения клинико-диагностической лаборатории, а также фельдшерах-лаборантах патологоанатомического отделения и медицинских лабораторных техниках Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1.

- Все они не были включены в соответствующий перечень должностей, дающий право на получение выплат стимулирующего характера, - отметили в прокуратуре.

Кроме того, еще одному врачу приемного отделения надбавки стимулирующего характера не производились с мая.

- По итогам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на защиту нарушенных прав медработников, - отметили в ведомстве.

Ранее лифтеры БСМП №8 получили надбавки за перевозку больных коронавирусом, несмотря на то, что данной категории нет в перечне получателей выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директора воронежской УК, не ремонтировавшей дымоходы, оштрафовали
В Воронежской области 87-летней пенсионерке приходится судиться за звание ветерана Великой Отечественной войны
Стало известно, какие дороги будут ремонтировать в ближайшее время в Воронеже
В Воронеже патологоанатомы остались без выплат за работу с пациентами с коронавирусом
Невесты из Воронежа за деньги выходили замуж за афганцев
На этой неделе в Воронеже могут разрешить работу летних веранд
ЕГЭ в Воронеже 2020: как выпускников обезопасят от коронавируса в пунктах проведения экзаменов
Воронежец выложил объявление о продаже обуви и лишился денег
В Северном лесу Воронежа должны посадить новые лиственные породы деревьев
Во время пандемии коронавируса у воронежцев снизилась и реальная, и номинальная зарплата
В Воронежской области остановили пьяную женщину, перевозившую двух детей 13 и 5 лет
В одном из районов Воронежа из-за ремонта снизится давление в водопроводе
Под Воронежем вор вытащил борсетку из автомобиля зазевавшегося водителя