В Воронеже патологоанатомы остались без выплат за работу с пациентами с коронавирусом

29 Июнь 2020 2020-06-29T20:46:39+03:00

Десять медиков не были включены в соответствующий перечень должностей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Прокуратура разбирается, почему не были начислены выплаты стимулирующего характера

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10 медработников хотя и работали в апреле и мае с зараженным COVID-19 пациентами, но в итоге остались без гарантированных государством выплат. Об это 29 июня сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Речь идет о врачах патологоанатомического отделения и отделения клинико-диагностической лаборатории, а также фельдшерах-лаборантах патологоанатомического отделения и медицинских лабораторных техниках Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1.

- Все они не были включены в соответствующий перечень должностей, дающий право на получение выплат стимулирующего характера, - отметили в прокуратуре.

Кроме того, еще одному врачу приемного отделения надбавки стимулирующего характера не производились с мая.

- По итогам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на защиту нарушенных прав медработников, - отметили в ведомстве.

Ранее лифтеры БСМП №8 получили надбавки за перевозку больных коронавирусом, несмотря на то, что данной категории нет в перечне получателей выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU