В Воронеже патологоанатомы остались без выплат за работу с пациентами с коронавирусом
10 медработников хотя и работали в апреле и мае с зараженным COVID-19 пациентами, но в итоге остались без гарантированных государством выплат. Об это 29 июня сообщили в прокуратуре Воронежской области.
Речь идет о врачах патологоанатомического отделения и отделения клинико-диагностической лаборатории, а также фельдшерах-лаборантах патологоанатомического отделения и медицинских лабораторных техниках Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1.
- Все они не были включены в соответствующий перечень должностей, дающий право на получение выплат стимулирующего характера, - отметили в прокуратуре.
Кроме того, еще одному врачу приемного отделения надбавки стимулирующего характера не производились с мая.
- По итогам проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на защиту нарушенных прав медработников, - отметили в ведомстве.
Ранее лифтеры БСМП №8 получили надбавки за перевозку больных коронавирусом, несмотря на то, что данной категории нет в перечне получателей выплат.
ИСТОЧНИК KP.RU