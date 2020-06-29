Во время пандемии коронавируса у воронежцев снизилась и реальная, и номинальная зарплата

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:07:04+03:00

Реальная же зарплата с учетом индекса потребительских цен в апреле уменьшилась на 4,7% Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Среднемесячная зарплата в Воронежской области в период с января по апрель 2020 года составила 34 270 рублей. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Если говорить, конкретно про апрель, то по данным Воронежстата, средняя зарплата сложилась в размере 34 177 рублей. Она уменьшилась по сравнению с апрелем 2019 года на 1%. И это мы говорим о номинальных доходах.

Реальная же зарплата с учетом индекса потребительских цен в апреле уменьшилась на 4,7%. Хотя, как утверждают аналитики, за период с января по апрель все равно наблюдается рост - 1.8%.

- Существенно (в 1.8 раза) в апреле превысила среднеобластной уровень зарплата работников, трудившихся в сфере информации и связи. В 1.6 раза – осуществлявших финансовую и страховую деятельность, а также обеспечивавших электрической энергией, газом и паром, осуществлявших кондиционирование воздуха. Выше среднеобластного уровня на 33% зарплата работников организаций, производивших химические вещества и химические продукты. На 31% – занимавшихся профессиональной, научной и технической деятельностью; производивших бумагу и бумажные изделия, - отмечают в Воронежстате.

Самые низкие доходы у работников производства кожи и изделий из кожи (44 % от среднеобластного уровня), производство одежды (54%).

ИСТОЧНИК KP.RU