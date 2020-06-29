В одном из районов Воронежа из-за ремонта снизится давление в водопроводе
В Коминтерновском районе предстоит устранить повреждение на сборном магистральном водоводе диаметром 1000 метров. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
Для восстановления трубопровода поврежденный участок заменят. Однако для этого необходимо осушить достаточно большой отрезок сети. Только тогда специалисты смогут беспрепятственно добраться к месту повреждения.
Однако в «РВК-Воронеж» решили не отключать водоснабжение, чтобы свести к минимуму неудобства для горожан. Однако в квартале, ограниченном улицами Хользунова-Шишкова-45 стр. дивизии-Транспортная-Урицкого-Московский проспект 30 июня с 10.00 до 20.00 может наблюдаться пониженное давление.
Скорее всего, неудобства почувствуют жители верхних этажей. Поэтому воронежцам все же рекомендуют запастись водой заранее. Восстановит водоснабжение обещают как можно скорее.
ИСТОЧНИК KP.RU