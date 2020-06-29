2020-06-29T16:04:53+03:00
Общество

В Воронежской области с начала года от бешенства погибли 8 животных

Большинство из них – кошки
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С января по май 2020 года специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали восемь случаев бешенства у животных в Воронеже и четырех районах области. От этой страшной болезни погибли пять кошек, две лисицы и одна собака. За тот же период 2019 года случаев смерти от бешенства было в два раза больше – тогда умерли 17 животных в 12 районах области.

С января по май к врачам обратились 2251 жителей области, которых животных кусали, царапали или просто хватали (за тот же период 2019-го – 2600 человек).

Укусов животных за пять месяцев было 59. Чаще всего «тяпнутыми» оказывались жители Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, Верхнемамонского, Верхнехавского, Каменского, Кантемировского, Новоусманского, Павловского, Петропавловского, Россошанского и Семилукского районов.

Санитарные врачи напоминают: чтобы не допускать случаев заболеваний бешенством, покупать животных нужно только в проверенных организациях, надо, чтобы на них были ветеринарные документы. Также обязательно проводить вакцинацию, не идти на контакт с незнакомыми братьями нашими меньшими. Сельчанам не стоит самостоятельно забивать животных и уничтожать трупы внезапно павших.

А если вас укусило незнакомое животное, сразу обращайтесь к врачу. Помните: если при заражении бешенством вы не будете лечиться, смерть неизбежна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из районов Воронежа из-за ремонта снизится давление в водопроводе
Под Воронежем вор вытащил борсетку из автомобиля зазевавшегося водителя
В Воронежской области с начала года от бешенства погибли 8 животных
Под Воронежем на реке Усманка сделают набережную
В Воронежской области работникам старше 65 лет в пятый раз продлили больничные из-за коронавируса
В Воронежской области определили подрядчика для строительства огромного экопарка
В Воронеже спецрейсом из Армении привезли 100 человек
В Воронежской области 28 июня от коронавируса вылечились шесть человек
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
В Воронеже с 15 июля могут открыться кинотеатры
В Воронеже опубликовали график отключения горячей воды в июле
В Воронеже дежурную группу детсада закрыли из-за коронавируса
Грабитель банка в Северном микрорайоне прятался в отеле в центре Воронежа
В Воронеже на перекрытом проспекте Революции «Лексус» сбил велосипедиста
В Воронежской области «Лада» врезалась в дерево: один погибший, двое раненых
В Воронежской области показатели для второго этапа снятия ограничений немного улучшились
За последние сутки коронавирусом заболели 185 жителей Воронежской области
Под Воронежем разбираются в причинах массовой гибели рыбы из Красной книги
В Воронеже попали на видео иностранцы, бившие машины ногами
Воронежский «Театр равных» открывает сезон
В начале недели в Воронеж придет похолодание
У воронежского водителя угнали авто, пока он выбрасывал мусор