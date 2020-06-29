В Воронежской области с начала года от бешенства погибли 8 животных

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:04:53+03:00

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С января по май 2020 года специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали восемь случаев бешенства у животных в Воронеже и четырех районах области. От этой страшной болезни погибли пять кошек, две лисицы и одна собака. За тот же период 2019 года случаев смерти от бешенства было в два раза больше – тогда умерли 17 животных в 12 районах области.

С января по май к врачам обратились 2251 жителей области, которых животных кусали, царапали или просто хватали (за тот же период 2019-го – 2600 человек).

Укусов животных за пять месяцев было 59. Чаще всего «тяпнутыми» оказывались жители Аннинского, Бобровского, Богучарского, Борисоглебского, Верхнемамонского, Верхнехавского, Каменского, Кантемировского, Новоусманского, Павловского, Петропавловского, Россошанского и Семилукского районов.

Санитарные врачи напоминают: чтобы не допускать случаев заболеваний бешенством, покупать животных нужно только в проверенных организациях, надо, чтобы на них были ветеринарные документы. Также обязательно проводить вакцинацию, не идти на контакт с незнакомыми братьями нашими меньшими. Сельчанам не стоит самостоятельно забивать животных и уничтожать трупы внезапно павших.

А если вас укусило незнакомое животное, сразу обращайтесь к врачу. Помните: если при заражении бешенством вы не будете лечиться, смерть неизбежна.

ИСТОЧНИК KP.RU