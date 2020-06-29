2020-06-29T14:51:57+03:00
Общество

В Воронежской области 28 июня от коронавируса вылечились шесть человек

Всего победили опасную заразу 4234 наших земляка
Юрий КОЗЛОВ
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В последние два дня от коронавируса выздоровели лишь несколько человек.В последние два дня от коронавируса выздоровели лишь несколько человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Продолжает снижаться число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области за сутки. Если 26 июня второй отрицательный тест на эту заразу получили 46 человек, то 27-го – 8, а теперь оказалось, что 28-го их было и того меньше – 6. Всего от коронавируса вылечились 4234 жителя области.

Напомним, болезнь с начала эпидемии в нашем регионе обнаружили у 7409 человек, 41 из них умерли. По-прежнему далеки от нормы коээфициент распространения инфекции и количество свободных коек в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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