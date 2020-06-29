2020-06-29T14:24:57+03:00
Общество

В Воронеже с 15 июля могут открыться кинотеатры

Заявление о том, что все россияне смогут сходить в кино с середины второго месяца лета, сделали в федеральном правительстве
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежские кинотеатры могут открыться чуть больше, чем через две недели.Воронежские кинотеатры могут открыться чуть больше, чем через две недели.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ряд федеральных СМИ процитировали слова вице-премьера правительства России Дмитрий Чернышенко, сказанные им на одном из совещаний. Высокопоставленный чиновник заявил, что с 15 июля во всей стране откроются кинотеатры. Напомним, что в Воронежской области смотреть кино не дома запрещено с начала апреля.

В правительстве Воронежской области с утверждением Чернышенко спорить не стали. Однако заявили, что, скорее всего, реальное открытие кинотеатров будет увязано с текущей эпидемиологической ситуацией.

Напомним, число заболевших коронавирусом за сутки от 200 и более случаев снизилось 27 июня снизилось, до 188, а 28-го – до 185. Тем не менее коээфициент распространения инфекции и свободный коечный фонд еще далеки от нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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