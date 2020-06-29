2020-06-29T12:03:26+03:00
Происшествия

Грабитель банка в Северном микрорайоне прятался в отеле в центре Воронежа

Мужчина украл более 3 млн рублей, угрожая страйкбольной гранатой
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Так выглядит налетчикТак выглядит налетчикФото: принтскрин видео.
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Дерзкого грабителя, устроившего нападение на банк в Северном микрорайоне Воронежа, поймали. Им оказался 38-летний воронежец. Его задержали в гостинице в Центральном районе, там он арендовал номер.

Ограбление произошло 20 июня. В финансовое учреждение на улице Владимира Невского примерно в 16.45 ворвался незнакомец с пистолетом. В руке у него также был похожий на гранату предмет. «КП-Воронеж» уже публиковала видео этого вызывающего преступления.

Налетчик потребовал деньги у оператора. Сотрудник банка решил не перечить человеку с оружием и отдал более трех миллионов рублей. Вскоре был организован поиск преступника.

- В отделе полиции мужчина пояснил, что пневматический пистолет и страйкбольную гранату приобрел в свободном доступе. Часть похищенных средств и орудия преступления изъяты в ходе обыска в тайнике, оборудованном в гостиничном номере, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области

Воронежцу предстоит ответит за разбой (часть 4 статьи 162 УК РФ). Это до 15 лет лишения свободы. Сейчас грабитель находится под стражей.

Полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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