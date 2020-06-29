2020-06-29T08:51:05+03:00
Происшествия

Под Воронежем разбираются в причинах массовой гибели рыбы из Красной книги

На Дону в Хохольском районе всплыл вверху брюхом налим
Юрий КОЗЛОВ
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Такая жуткая картина наблюдается на Дону в районе села Гремячье Хохольского района.Такая жуткая картина наблюдается на Дону в районе села Гремячье Хохольского района.Фото: 36.rpn.gov.ru
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Сотрудники Росприроднадзора выясняют причины массовой гибели налима в реке Дон в Хохольском районе возле села Гремячье. Всплыли на поверхность воды брюхом вверх налимы. Между тем, эта единственная в нашей области пресноводная рыба отряда трескообразных внесена в региональную Красную книгу.

Специалисты отобрали пробы воды из Дона и установили, что в реке погибли не только налимы, но и раки, а также мельчайшие обитатели ракушек. Работники регионального управления Росприроднадзора выясняют, кто стал виновником мора всего живого в этом месте великой русской реки. Их привлекут к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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