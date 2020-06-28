Поездка в такси стоила жительнице Воронежа 8 тысяч

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:11:38+03:00

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31-летняя жительница Воронежа воспользовалась поездкой в такси, заказанном через мобильное приложение. Однако, добравшись до места, пассажирка не смогла оплатить проезд. Тогда водитель любезно предложил ей свою помощь. Девушка доверила мужчине свой телефон для оплаты, а потом обнаружила, что с ее карты пропали 8 тысяч рублей. Потерпевшая написала заявление о хищении денег в полицию.

Подозрение сразу пало на таксиста. Когда оперативники задержали его, 31-летний подозреваемый признался в совершенном. Он рассказал, что решил воспользоваться тем, что пассажирка находилась в состоянии алкогольного и перевел деньги на свой счет.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU