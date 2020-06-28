Прокуратура нашла грубые нарушения при проведении капремонта в воронежской многоэтажке
Прокуратура Советского района ремонта выявила грубые нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирного дома №53 по улице Карла Либкнехта.
Например, обнаружилось, что обработка деревянных конструкций чердака не обеспечивает должную защиту от пожара: все 12 образцов спила не выдержали испытаний и прогорели насквозь.
- Кроме того, не обеспечена естественная вентиляция чердака, не проклеены стыки пароизоляционных слоев, имеются разрывы, примыкания к вентиляционным шахтам и фановым трубам выполнены не герметично, подвесной желоб по периметру здания установлен с нарушением уклона, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.
Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью жильцов дома. По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю Фонда капремонта об устранении выявленных нарушений и наказании виновных лиц к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU