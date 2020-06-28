2020-06-28T13:09:31+03:00
Общество

Прокуратура нашла грубые нарушения при проведении капремонта в воронежской многоэтажке

На чердаке выявили пожароопасные конструкции и нарушение вентиляции
Елена ФЕДЯШЕВА
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Прокуратура Советского района ремонта выявила грубые нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирного дома №53 по улице Карла Либкнехта.

Например, обнаружилось, что обработка деревянных конструкций чердака не обеспечивает должную защиту от пожара: все 12 образцов спила не выдержали испытаний и прогорели насквозь.

- Кроме того, не обеспечена естественная вентиляция чердака, не проклеены стыки пароизоляционных слоев, имеются разрывы, примыкания к вентиляционным шахтам и фановым трубам выполнены не герметично, подвесной желоб по периметру здания установлен с нарушением уклона, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью жильцов дома. По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю Фонда капремонта об устранении выявленных нарушений и наказании виновных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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