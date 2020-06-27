Мультики воронежских школьников заняли призовые места во Всероссийском конкурсе
Воронежские школьники вошли в пятерку лучших юных мультипликаторов: Александр Крючков и Арина Рыбникова заняли второе и четвертое места во Всероссийском конкурсе «Анимируй с РДШ».
В своем пластилиновом мультике Саша рассказал о кулинарных способностях кота Бориса. А Арина создала мультик с участием зубных щеток.
В качестве приза ребята получат сертификаты на обучение анимации от Союзмультфильма. Это пять видеоуроков для создания мультфильмов в домашних условиях, где школьникам раскроют секреты создания песочной анимации, трансформации из пластилина в бумагу, создания фона для мультфильма. Кроме того, участники курса научатся рисовать героев из любимых мультфильмов.
ИСТОЧНИК KP.RU