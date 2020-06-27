Аферист прислал воронежцу за 10 тыс рублей вместо игровой приставки коробку с песком

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:29:26+03:00

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Задержали 29-летнего жителя Ростова-на-Дону, пославшего воронежцу вместо игровой приставки коробку с песком.

28-летний житель Воронежа в сентябре 2019 года увидел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже игровой приставки. Он обговорил с владельцем по телефону условия сделки и перевел ему 10 тысяч рублей. А спустя некоторое время получил посылку на почте. Только дома его ждал сюрприз: когда молодой человек открыл коробку, вместо игровой приставки увидел там... песок.

Оперативники узнали, что "продавец" живет в другой области, задержали его, в полиции он признался в афере.

За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU