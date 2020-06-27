Собутыльник украл у воронежца банковскую карту и снял с нее 12,5 тысяч

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:11:39+03:00

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Воронежец выпивал со знакомым, а потом обнаружил пропажу денег. Инцидент произошел 13 июня на бульваре Победы. Оказалось, собутыльник украл у хозяина. А через мобильный банк потерпевший узнал, что с карты сняли 12,5 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в Северном районе. Ранее судимый за имущественные преступления мужчина признался, что знал пин-код от карты, поэтому и решился на кражу.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU